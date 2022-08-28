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Cendere Köprüsü'nde İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ile Kahtalı Mıçe sahne aldı

AA

Cendere Köprüsü'nde İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ile Kahtalı Mıçe sahne aldı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesi sınırlarında yer alan 1800 yıllık Cendere Köprüsü'nde, İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ile Kahtalı Mıçe sahne alarak sevenleri ile buluştu.

Valilik, Kahta Kaymakamlığı, İpek Yolu Kalkınma Ajansı ve bazı firmaların katkılarıyla hazırlanan etkinlikte Kahtalı Mıçe ve orkestra şarkılarını seslendirdi.

Yaklaşık iki buçuk saat süren etkinlikte keyifli anlar yaşanırken, tarihi köprüyü gezmeye gelen vatandaşlar doyasıya eğlendi.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, gazetecilere, konserin doğu ile batının bir sentezi olduğunu söyledi.

Kommagene Krallığı'nın da doğu ve batının sentezi olduğunu belirten Çuhadar, "Batıda Makedonya, doğuda da Perslerin bir karışımı krallığımız var. Biz de bu akşam doğu ile batının sentezini Kahtalı Mıçe'nin güzel sesi ile yaşadık. Bu güzel organizasyondan dolayı emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bu güzel gecelerin devamını diliyorum. İl ve ilçelerimizin saklı güzelliklerinin bütün dünya üzerinde paylaşılması dileğiyle, bu tür etkinliklerimiz devam edecektir." diye konuştu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın da bu tür bir etkinliğin ilk olduğunu ifade etti.

Kentin açık hava müzesi olduğunu anlatan Aydın, "Adıyaman, tarihi, kültürü, ören yerleri ve doğasıyla bütün güzellikleri içerisinde barındıran bir şehir. Bu tür güzellikleri bir araya getirerek insanlarımızın hizmetine sunuyoruz. Bu akşam burada doğunun en batısı, batının da en doğusu olan bir alandayız. Medeniyetler bu bölgenin kavşağında kesişmiş. Bu etkinlikte doğu klasikleri ile batı klasiklerini bir araya getirdik. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası Şefi Hakan Şensoy ise 30 kişilik orkestra ile konser verdiklerini dile getirerek, "Şimdiye kadar en iyi şekilde korunmuş bir köprünün önündeyiz, Cendere Köprüsü'nde. Olağanüstü bir ses ile bir aradaydık bu akşam. Türkiye'ye mal olmuş mahalli sanatçı Kahtalı Mıçe ağabeyimizle sahne aldık. Onun türkülerini bize, bizi biraz ona uyarladık ve olağanüstü bir gece yaşadık." dedi.

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