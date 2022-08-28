Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası sona erdi

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ADIYAMAN (AA) - Türkiye Kürek Federasyonunca Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen Sanmar Denizcilik Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası tamamlandı.

20 kulüpten 500 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen yarışmada, sporcular bin ila 2 bin metre boyunca kürek çekerek mücadele etti.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, burada yaptığı açıklamada, derece elde eden sporcuları tebrik ederek, başarılar diledi.

Etkinliğin muhteşem geçtiğini kaydeden Vali Çuhadar, "Ben katılım sağlayan bütün takımlarımıza teşekkür ederim. Ben bu etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ederken, bu organizasyonun Gölbaşı ilçesinde gelenekselleşeceğine olan inancım ile seneye buluşmak üzere." dedi.

Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk ise yarışmanın sorunsuz bir şekilde tamamlandığını dile getirdi.

Ertürk, "Bütün emek sporcularımızın. Ben katılım sağlayan emeği geçen bütün sporcularımı kutluyor, başarılarının devamlarını diliyorum. Buradaki şartlarımız mükemmeldi. Su ve hava şartlarına diyecek yok. Bizlere sağlanan imkanlar dolayısı ile emeği geçen herkese canı gönülden teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Yarışmada dereceye giren sporcu ve takımlara ödülleri, Vali Çuhadar ve başkan Ertürk ile diğer ilgililer tarafından verildi.

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası'nda, kadınlar ve erkeklerde Fenerbahçe şampiyon oldu.

Final yarışlarının ardından alınan sonuçlar şöyle:

Genç Kadınlar: 1. Fenerbahçe, 2. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 3. Sakarya Kürek ve Kano

Genç Erkekler: 1. Fenerbahçe, 2. Anadoluhisarı Kürek, 3. Galatasaray

Yıldız Kadınlar: 1. Fenerbahçe, Sakarya Büyükşehir Belediye, 3. Sakarya Kürek ve Kano

Yıldız Erkekler: 1. Fenerbahçe, 2. Hereke Nuh Çimento, 3. Anadoluhisarı Kürek

Küçük Kadınlar: 1. Fenerbahçe, 2. Galatasaray, 3. Şişecam Çayırova

Küçük Erkekler: 1. Fenerbahçe, 2. Anadoluhisarı Kürek, 3. Sakarya Kürek ve Kano

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