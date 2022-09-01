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Adıyaman Adliyesi'nde adli yıl açılış töreni düzenlendi

AA

Adıyaman Adliyesi'nde adli yıl açılış töreni düzenlendi

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yeni adli yılın başlaması nedeniyle tören düzenlendi.

Adıyaman Adliyesi konferans salonunda düzenlenen törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden program, adliye içinde düzenlenen kokteylle sona erdi.

Program sonrası Başsavcı Ufuk Mustafa Süren'i makamında ziyaret eden Vali Mahmut Çuhadar ve Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ile İl Jandarma Komutanı Albay Ferdi Erbakıcı tebriklerini iletti.

Törene, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyon Başkanı Mehmet Soner Sağıroğlu, Adıyaman Baro Başkanı Bilal Doğan, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın, AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Başsavcı Vekilleri, hakim ve savcılar, avukatlar ile adliye personeli katıldı.

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