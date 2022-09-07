GÜNCELLEME - Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

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ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında kent merkezinde durumundan şüphelendiği bir otomobili durdurdu.

Ekipler otomobilde yaptıkları aramada bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza mahkemesince tutuklandı.





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