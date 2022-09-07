Adıyaman'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Ferhat Yaman (21) idaresindeki 02 ABG 580 plakalı otomobil, Çıralık köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Yaralanan sürücü ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.