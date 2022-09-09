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TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Aydın, savunma sanayisindeki gelişmeleri değerlendirdi:

AA

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Aydın, savunma sanayisindeki gelişmeleri değerlendirdi:

ADIYAMAN (AA) - TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Türkiye'nin savunma sanayi alanında çok ciddi sıçramalar yaptığını belirtti.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Aydın, Türkiye'de çok önemli savunma şirketlerinin bulunduğunu ve her bir şirketin kendi alanında dünya ile rekabet edebilir hale geldiğini söyledi.

SİHA konusunda 30'a yakın ülkenin talepte bulunduğunu dile getiren Aydın, şöyle konuştu:

"Dünyada bu alanda satış yapabilen 3-5 ülkeden biriyiz. Bu konum bize gurur veriyor. Geçmiş dönemlerde piyade tüfeğini bile yapamayan ülkeden bugün tankını, topunu, İHA'sını, SİHA'sını, savaş gemisini ve diğer savaş araç gereçlerini yapan bir konuma geldik. Yüzde 20'ler düzeyinde olan yerlilik ve millilik oranı şimdi yüzde 80'lerin üzerine çıktı. Bu bize gurur veriyor. Bugün Ukrayna'da SİHA'larımız tarih yazıyor. Tıpkı Karabağ zaferinin mimarı olduğu gibi. Yine Libya'nın mimarı olduğu gibi İHA'larımız, SİHA'larımız gerçekten Ukrayna'da dünyanın da gündeminde ne kadar mühim iş başardıkları ortada."

Prag'da "Ortak Dış ve Güvenlik Politikaları ile Ortak Güvenlik ve Savunma Politikaları" konulu parlamentolar arası konferansa katıldıklarını, burada Avrupa'nın uyguladığı çifte standardı gündeme getirdiklerini dile getiren Aydın, "Türkiye'nin ne kadar büyük güç olduğunun, Avrupa'nın güvenliğinin de aslında Türkiye'den geçtiğinin net bir şekilde onlarda farkındalar. Türkiye artık kabuğunu yırttı, Türkiye artık bu durumda pik duruma geliyor. Bunu da tüm dünya görüyor, bunun için Türkiye'ye karşı bir çekememezlik var. Biz bunun için Türkiye olarak birlikte hareket etmek zorundayız, ortak paydamız vatan deyip hepimizin bu ülkenin gelişmesi için, doğru şeylerde ne olursa olsun elimizden gelen gayreti yapmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

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