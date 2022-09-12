Gaziantep ve çevre illerde yeni eğitim öğretim yılı başladı

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ADIYAMAN (AA) - Gaziantep, Adıyaman, Kahramanmaraş, Kilis, Şanlıurfa ve Malatya'da İlköğretim Haftası dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Gaziantep'te yeni eğitim öğretim döneminde 1350 okulda 32 bin öğretmen eşliğinde 627 bin 670 öğrenci dersbaşı yaptı.

Etkinlikler kapsamında Vali Davut Gül, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Mehmet Erdoğan, Derya Bakbak, MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ve Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, Çamlık İlkokulu'nu ziyaretti.

Vali Gül, konuşmasında, eğitim önemine dikkati çekerek öğrencilere başarı diledi.

- Adıyaman

Adıyaman Valiliği bahçesinde düzenlenen törende, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Aşçı, konuşmasında, eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını temenni etti.

Öğretmen ve öğrencilere yeni eğitim döneminde başarılar dileyen Aşçı, kentte 820 okul, 6 bin 710 derslikte 165 bin 985 öğrenci ile 11 bin 56 öğretmenin dersbaşı yaptığını söyledi.

- Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta da 2022-2023 eğitim öğretim yılında 323 bin 600 öğrenci dersbaşı yaptı.

İlk ders ziliyle sınıflarına giren öğrenciler, ücretsiz ders kitaplarının yanı sıra kaynak kitaplarını da sıralarında teslim aldı.

Onikişubat ilçesindeki Adil Karaküçük İlkokulu'nda öğretmenler öğrencilerini şekerlerle karşıladı.



İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, gazetecilere, yeni eğitim öğretim yılında çocukların ve öğretmenlerin heyecanını, coşkusunu yürekten paylaştıklarını ifade etti.

- Kilis

Kilis'te öğrenciler ilk ders zilinin çalmasıyla yeni döneme başladı.



İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, gazetecilere, yaz dönemini verimli kullanarak okulları hazır hale getirdiklerini söyledi.

Kentte 52 bin öğrencinin bulunduğunu belirten Akkurt, "21 bini Suriyeli öğrencilerden oluşuyor. 31 bin öğrencimiz de Türk öğrenci. Okullarımızda ciddi anlamda bir problemimiz yok." diye konuştu.



Akkurt, daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

- Şanlıurfa

Şanlıurfa'da İlköğretim Haftası nedeniyle 2002 Vakıflar İlkokulu'nda program gerçekleştirildi.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.



Vali Salih Ayhan'ın günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptığı törende, öğrenciler gösteri sunup şiir okudu.

Bu arada, etkinliğin yapıldığı okulun çatı katında kablo yangını nedeniyle kısa süreli panik yaşandı. Vali Ayhan, olay yerine geçerek yetkililerden bilgi aldı. Görevlilerin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından program devam etti.

- Malatya

Malatya'daki tören ise 2. Ordu Komutanlığı Garnizon Lojmanları yerleşkesindeki Şehit Konuk İlkokulu'nda yapıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, öğrenciler şiir okudu, daha sonra 4. sınıf öğrencileri, okula başlayan 1. sınıf öğrencilerine çiçek verdi.



Vali Hulusi Şahin, yaptığı konuşmada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Fatih Kalkan'ın Malatya nüfusuna kayıtlı olduğunu belirterek, şehit Kalkan ve tüm şehitlere rahmet diledi.

Terör örgütünce yalnız asker ve polislerin değil öğretmenlerin de şehit edildiğini anlatan Şahin, "Öğrencilerine bir harf öğretmek için çırpınan öğretmenlerimizi okullarının bahçelerinde şehit etti bu kanlı örgüt. Onlarca da öğretmen şehidimiz var. Bu vesileyle onlara da Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün Malatya'da 166 bin öğrencimiz dersbaşı yapıyor. Yavrularımıza uzun eğitim hayatlarında başarılar diliyorum." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir de ilde bu yıl 24 bin yeni öğrencinin sisteme dahil olduğunu, yeni atananlarla beraber 13 bin öğretmenin de eğitim kadrosuna eklendiğini aktardı.

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