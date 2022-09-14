Adıyaman'da kayalıklarda mahsur kalan kalan kişi kurtarıldı

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ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da kayalıklarda mahsur kalan kişi AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Beşpınar Mesire alanında kayalıklarda mahsur kalan Hacı Güngör durumu AFAD ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, halatlar yardımıyla kayalıklara ulaşarak Güngör'ü kurtardı.

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