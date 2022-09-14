Adıyaman'da iki otomobilin çarpışmasıyla 1 kişi yaralandı

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ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Mustafa K. idaresindeki 44 ABK 766 plakalı otomobil, sürücüsü öğrenilemeyen 02 AK 065 plakalı otomobille 3. çevre yolunda çarpıştı.

Kazada otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı.



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