Adıyaman'da PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi

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ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, toprağa gömülü yaşam malzemeleri bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kömür beldesi Derinsu köyü kırsalında terör örgütüne yönelik arama tarama faaliyeti gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında toprağa gömülü yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Malzemeler, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda imha edildi.

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