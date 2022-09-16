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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Adıyaman'da basınla buluştu:

AA

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Adıyaman'da basınla buluştu:

ADIYAMAN (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Cumhurbaşkanımızın Şanghay İşbirliği Teşkilatının üyesi olan ülkelerin devlet başkanları ile çektirmiş olduğu fotoğraf, Türkiye'nin itibarını, uluslararasındaki saygınlığını göstermesi bakımından fevkalade önemlidir." dedi.

Kurtulmuş, Adıyaman'da, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nda düzenlenen "basın buluşması" programındaki konuşmasında, Türkiye'nin artık küresel bir aktör, Recep Tayyip Erdoğan'ın da küresel bir lider olduğunu söyledi.

Türkiye'nin son zamanlarda özellikle dünyanın neredeyse bütün sorunlarına karşı çözüm üreten bir ülke haline geldiğini ifade eden Kurtulmuş, "Öncelikle dün Semerkant'ta ortaya çıkan ve tarihi olarak Semerkant fotoğrafı olarak tarihe geçen, sayın Cumhurbaşkanımızın Şanghay İşbirliği Teşkilatının üyesi olan ülkelerin devlet başkanları ile çektirmiş olduğu fotoğraf, Türkiye'nin itibarını, uluslararasındaki saygınlığını göstermesi bakımından fevkalade önemlidir. Türkiye son zamanlarda özellikle dünyanın neredeyse bütün sorunlarına karşı çözüm üreten, dengede duran ve ortaya çıkan sorunların insanlığı olumsuz etkilenmeye mani olmaya çalışan noktasıdır. Bu politika da hemen hemen dünyanın her tarafında, Avrupa, Amerika ve Asya'da birçok yerde büyük bir takdir toplamaktadır." diye konuştu.

Yunanistan'ın Türk savaş uçaklarına S300'ler vasıtasıyla kilit atarak düşmanlığını, husumetini somut bir şekilde göstermeye çalıştığını belirten Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin bu gücünü ve bölgesel ölçekte ortaya çıkacak sorunları çözebilme kapasitesini önlemek için Türkiye'nin başına bazı ilave gailelerin açılmaya çalışıldığını da hep beraber görmekteyiz. Bunlardan birisi hiç şüphesiz Ege Deniz'inde Yunanistan'ın ortaya koyduğu tavırlardır. Hiçbir sebep yokken hiçbir gerekçeye dayanmadan Yunanistan, Ege'de sürekli bunu yapardı ama vazgeçerdi. Uçaklara karşı eylemde bulunduğu zaman Yunanistan hem de NATO ülkesi olarak hem de komşumuz bir ülke olmasına rağmen Ege'deki Türk savaş uçaklarına S 300'ler vasıtasıyla kilit atarak düşmanlığı husumeti somut bir şekilde göstermeye çalışmıştır. Yunanistan'ın bu tavırları birileri tarafından desteklenerek yapıldı. Ege'de gerilim arz eden, sürekli Türkiye'ye karşı ve siyaset geliştirme peşinde olan, Yunanistan'ın bu tavrı hiç şüpheniz olmasın ki sadece Yunanistan'ın aklı değildir. Bu tavırlar birilerinin aynen Ukrayna'ya yaptığı gibi Yunanistan'ın da sırtını sıvazlayarak 'Hadi aslanım' diye ortaya atmakta ve bu anlamda Türkiye ile Yunanistan arasında bir gerilim oluşturarak Türkiye'yi meşgul etmek, oyalamak istemektedir."

Yunanistan yetkililerine "provokasyonun içerisinde olmayın" şeklinde çağrıda bulunan Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Yunanistan, bu provokasyonların içerisinde olmasın, sonunda yalnız kalır. Sırtını sıvazlayanlar zorda kaldıklarında hemen Yunanistan'ı ortalık yerde bırakır, kendi işlerine bakarlar. Yunanistan'ın, Türkiye ile olan sorunları karşılıklı olarak masada müzakere etmekten başka hiçbir akılcı çıkış yolu yoktur. Meselemizi oturur konuşuruz, halledemediğimiz çok meselemiz var ama onları da bir şekilde müzakere sürecinde devam ettiririz. Başkaları istedi diye bölgede gerilim çıkartmak Yunanistan'ın milli menfaatlerine aykırıdır. Türkiye, bu anlamda bütün diplomasi kanallarını açık tutarak, komşumuz Yunanistan ile birlikte bu sorunları çözebilme hedefindedir ama kimse Türkiye'nin sabrını da test etmek durumunda değildir. Türkiye milli menfaatlerinden asla vazgeçmeyecek ne pahasına olursa olsun, bunları korumak için kararlı olduğunu hemen yakın şu birkaç yıllık geçmişte ortaya koymuştur."

- Yunanistan'ın göçmenlere karşı tutumu

Yunanistan'ın göçmenler konusundaki tutumunu hatırlatan Kurtulmuş, "Yunanistan'ın son zamanlarda sadece Türkiye karşıtı bu tavırları değil göçmenlere karşı ortaya koymuş olduğu tavırda çok açık bir şekilde bütün insanlığın yüzünü kızartan aşağılık bir davranış şeklidir. En son yine gazetelerde okudunuz, bir göçmen botunu kendi deniz kuvvetleri unsurlarıyla itelerken maalesef bir babayı eşi ve çocuklarıyla denize düşmelerine vesile oldular. Baba ağlayarak anlatıyor ve orada ailesini bir şekilde sabaha kadar tutunarak hayatta tutmaya gayret etti ama sonunda çocukları ve aile fertlerini kaybetti. Bu büyük insanlık dramını ortaya çıkaran Yunanistan'ın insanlık dışı göçmen karşıtı yabancı düşmanı siyasetidir. Akdeniz'de denize dökülen insanların şimdiye kadar Ege Deniz'inde dökülen yabancıların içerisinde on binlercesi Türkiye'nin imkanları ile kurtarılmış sahil güvenlik unsurlarımız insani olarak bu harekette bulunarak bu insanları ölümden kurtarmıştır. " dedi.

6'lı masa hakkında konuşan Kurtulmuş, "Şimdiye kadar altılı masanın ortaya koyduğu bol miktarda siyasi magazin, bol miktarda siyasi dedikodu ve bir miktarda kendi aralarındaki çekişmelerle Türkiye'nin gündemini işgal ediyorlar. Bu özelliğiyle 6+1'lik masanın şimdiden Türk siyasi tarihine bir çarkıfelek masası olarak geçtiğini söyleyebiliriz. Nasıl olacak? Kimi aday koyacaklar? Kimi hangi programla çıkacaklar? Bunları göreceğiz. Biz bir ortak fikir etrafında, Cumhur İttifakı olarak, AK Parti olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanı seçmek için büyük bir gayretle mücadele ediyoruz." şeklinde konuştu.

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