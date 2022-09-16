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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Adıyaman'da iş insanlarıyla bir araya geldi:

AA

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Adıyaman'da iş insanlarıyla bir araya geldi:

ADIYAMAN (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, özellikle dar ve orta gelirli vatandaşların alım gücünün arttırılması için çabalarını sürdüreceklerini belirtti.

Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret ederek iş insanları ile bir araya gelen Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada, salgın sürecinde enflasyon nedir bilmeyen ülkelerin bile çok yüksek enflasyon rakamlarıyla karşılaştığını söyledi.

Kurtulmuş, dünyanın hiçbir döneminde şahit olunmayan büyük bir türbülans yaşandığını, hem salgında hem de salgın sonrası ortaya çıkan şartların tedarik zincirlerinin kırılmasına, üretim maliyetlerinin artmasına özellikle enerji fiyatları başta olmak üzere çok ciddi yükselişlere neden olduğunu anlattı.

Ülkelerin önemli bir kısmının küçülme, daralma yoluna gitmek zorunda kaldığını dile getiren Kurtulmuş, Türkiye'nin geçen yıl büyüdüğünü vurguladı. Türkiye'nin geçen yılı büyümeyle atlatan ülkelerden birisi olduğuna işaret eden Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Bu yıl da ilk çeyrekte yüzde 7,5 ikinci çeyrekte de yüzde 7,6 büyük bir büyüme oranına ulaştık. Dünyanın derecelendirme kuruluşları Türkiye için 2022 büyüme hedeflerini yüzde 4,5'ten yüzde 5,2'ye yükseltti. Bütün bunlar sizlerin sayesinde oldu. Alın teri ile üreten, helal kazanç peşinde koşan, bu zorlu sürece rağmen her türlü riski alan göğüsleyerek üretimlerini sürdürmeye gayret eden siz değerli girişimci iş adamları arkadaşlarımız sayesinde bunlar gerçekleşti."

Kısa sürede Türkiye'nin dünyanın 10 büyük ekonomisinden birisi haline geleceğini ifade eden Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Bunu söylediğimiz zaman birileri itiraz ediyor ama rakamlar ortadadır. G20 ülkeleri arasında Türkiye bu yıl büyümede ikinci ülkedir. Bunların mutlaka halka, hayata, gündelik hayatımıza yansımaları olacaktır. Özellikle de dar ve orta gelirli vatandaşlarımızın alım gücünün arttırılması için de çabalarımızı sürdüreceğiz. Bu badireyi Türkiye atlattığı gibi adım kadar eminim ki bu sürecin sonunda da Türkiye büyük bir avantajla diğer ülkeler arasında rekabet eden güçlü bir ülke olacak, üreten ihracat yapan dünyadaki özellikle yüksek teknoloji alanında da rekabet edebilen güçlü bir Türkiye olma yolunda ilerleyeceğiz. Hepinize bu dönemdeki fedakar, gayretli çalışmalarınız dolayısı ile çok teşekkür ediyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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