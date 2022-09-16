Adıyaman'da şarampole devrilen pikaptaki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

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ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde şarampole devrilen pikaptaki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Ömer Kaya (26) idaresindeki 46 ABN 375 plakalı pikap, Küçük Sanayi Sitesi kavşağında şarampole devrildi. Kazada, araç sürücüsü ve 3 yolcu yaralandı.

Ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sürücü Kaya, kurtarılamadı.

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