Hasadına başlanan Çelikhan tütününde 8 bin ton rekolte bekleniyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hasadına başlanan Çelikhan tütününde 8 bin ton rekolte bekleniyor

AA

Hasadına başlanan Çelikhan tütününde 8 bin ton rekolte bekleniyor

ADIYAMAN (AA) - ORHAN PEHLÜL - Türkiye'nin önemli tütün üretimi yapılan yerlerinden biri olan Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde tütün mesaisi başladı.

Yöre çiftçisinin en önemli gelir kaynağı olan tütünün hasadına başlayan işçiler tarlalarla yoğun mesai harcıyor.

Sabahın erken saatlerinde evlerinden çıkan üreticiler araçlarıyla tarlalarına geliyor. Tarlada tek tek koparılan tütün yaprakları traktörlere yüklenerek evlere getiriliyor.

Burada yapraklar tütün şişine saplanarak iplere diziliyor ve iskelelere asılıyor. Bir süre bu şekilde güneşte kurutulan ürünler satışa hazır hale geliyor.

Tarla sahiplerinin yanı sıra çevre il ve ilçelerden gelen çok sayıda aile de günlük belirlenen yevmiye karşılığında tarlada çalışıyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Akın, AA muhabirine, üreticilerin ürünlerini toplamaya başladığını anlattı.

Geçen yıl 14 bin ton üretimin olduğu bölgede bu yıl yaklaşık 8 bin ton rekolte beklediklerini dile getiren Akın, "Çelikhan ilçesinin en önemli gelir kaynağı tütündür. Bu yıl tütünde hastalıktan dolayı yüzde 50 gibi bir rekolte düşüşü oldu." dedi.

Akın, Çelikhan tütününün iç piyasada ilgi gördüğünü belirtti.

Üreticilerden İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Yeşilyurt ise ilçede hummalı bir şekilde hasadın başladığını belirtti.

Yeşilyurt, tütün üretiminin zahmetli olduğunu dile getirerek "Bundan başka bir geçim kaynağımız yok. Arazilerimiz çok kısıtlı. Her evin 1-2 dönüm arazisi var." diye konuştu.

Çiftçilerden Fatma Ağaoğlu da (73) tütünden kazandıkları parayla ailelerin geçimini sağladığını söyledi.

Ağaoğlu, "Çocuklarımızı bununla büyüttük, yine de giderimiz çok oluyor. Ben daha çocukken annem ile babam tütün üretimi yapıyorlardı. Ben bu tütünden kazandığım parayla çocuklarımı büyüttüm okuttum ve evlendirdim." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Adıyaman'da STK temsilcileriyle bir araya geldi:
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Adıyaman'da ...
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Adıyaman'da konuştu:
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Adıyaman'da ...
Adıyaman'da şarampole devrilen pikaptaki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Adıyaman'da şarampole devrilen pikaptaki 1 kişi öldü, ...
Numan Kurtulmuş: Recep Tayyip Erdoğan küresel bir lider
YEREL HABERLER Numan Kurtulmuş: Recep Tayyip Erdoğan küresel bir ...
Hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Adıyaman'da iş insanlarıyla bir araya geldi:
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Adıyaman'da iş ...
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Adıyaman'da basınla buluştu:
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Adıyaman'da ...
Numan Kurtulmuş: Türkiye, bu coğrafyanın kilit taşıdır (2)
YEREL HABERLER Numan Kurtulmuş: Türkiye, bu coğrafyanın kilit ...
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Adıyaman'da gençlerle buluştu:
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Adıyaman'da ...
Adıyaman'da okul çevrelerinde denetimler sürüyor
YEREL HABERLER Adıyaman'da okul çevrelerinde denetimler sürüyor
Adıyaman'da kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Adıyaman'da kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli ...
Adıyaman'da otomobilin çarptığı kadın yaralandı
YEREL HABERLER Adıyaman'da otomobilin çarptığı kadın yaralandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.