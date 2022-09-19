CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Adıyaman'da konuştu:

ADIYAMAN (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu ülkeye adaleti getireceğim, devletin dili adaletse kesinlikle devletin dili adalet oluncaya kadar her türlü mücadeleyi sizin için yapacağım." dedi.

Kılıçdaroğlu, Adıyaman'daki temasları kapsamında Gölbaşı ilçesinde belediye binası önünde toplanan vatandaşlara hitap ederek, her evde huzur ve bereketin olmasını istediklerini söyledi.

Herkesin kucaklaşmasını arzuladıklarını ve kavgadan bıktıklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, kavganın olmadığı, büyüyen ve güzelleşen bir Türkiye'yi istediklerini anlattı.

Kemal Kılıçdaroğlu, Adıyaman'daki partisinin milletvekili sayısının artması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:



"Adıyaman bize 1 milletvekili veriyor. Bu, bize yetmiyor, milletvekili sayısının artması lazım. Eğer milletvekili sayımız düşükse kabahat Adıyamanlılarda değil, kabahat bizde. Yeteri kadar gelmedik, sofranıza oturmadık, oturup konuşmadık. Şimdi Türkiye'nin bütün illerine, bütün ilçelerine gidiyorum günün 24 saati çalışıyorum. Güzel ülkem için sizler için, tüyü bitmemiş yetim için çalışıyorum. Bu ülkeye adaleti getireceğim, devletin dili adaletse kesinlikle devletin dili adalet oluncaya kadar her türlü mücadeleyi sizin için yapacağım. Kim üretiyorsa, kim alın teri döküyorsa onun kazanmasını isteyeceğim. Ben 5'li çetenin adamı değilim, esnaf, emekli, çiftçi ve taksi şoförü için alın teri döken herkes için çalışacağım."

Vatandaşların ödediği vergilerin yine vatandaş için kullanılmasını sağlayacaklarını dile getiren Kılıçdaroğlu, ülke insanının kendisi için büyük önem taşıdığını vurguladı.

Kılıçdaroğlu, ayrımcılığa asla müsaade etmeyeceklerinin altını çizerek, "Herkesi kucaklayacağız, çiftçi üretiyor mu evet üretiyor, üretiyorsa başımın üzerinde yeri var. Allah nasip eder sizlerin oyuyla iktidara geldiğimizde 1 hafta içerisinde çiftçinin, esnafın bankalardan, esnaf kefalet kooperatifinden veya kredi kooperatifinden çektikleri kredilerin faizlerini sıfırlayacağız. Elektriğe çiftçinin ne kadar para verdiğini biliyorum, yine söyledim Allah nasip eder, iktidar yaptığınızda çiftçiye elektriği ücretsiz vereceğim. Çiftçi üretecek, çiftçi çalışacak." ifadesini kullandı.

Adıyaman'ın kadim bir kent olduğunu ve kendisinin de bunu çok iyi bildiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Tek isteğim moralinizi bozmayın. Biraz sabır. Tek istediğim sandık, önünüze gelecek, oy kullanacaksınız. Oy kullanmadan önce vicdanınızın sesini dinleyin, 'Artık yeter' deyin. 5'li çetelere, baronlara çalışanlara izin vermeyin. Esnaf perişan, çiftçi perişan alın terinin karşılığını alamıyor. Unutmayın söyledim bir daha söylüyorum, devletin dili adalettir, adaleti sağlayıncaya kadar her türlü mücadeleyi sizin için yapacağım, hiç bir ayrım yapmadan." diye konuştu.

CHP Genel Başkan yardımcıları Ali Öztunç ile Veli Ağbaba, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, İl Başkanı Burak Binzet de Kılıçdaroğlu'nun programlarına eşlik etti.

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