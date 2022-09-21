Bakan Vahit Kirişci, AK Parti Adıyaman İl Başkanlığı'nı ziyaretinde konuştu:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Vahit Kirişci, AK Parti Adıyaman İl Başkanlığı'nı ziyaretinde konuştu:

AA

Bakan Vahit Kirişci, AK Parti Adıyaman İl Başkanlığı'nı ziyaretinde konuştu:

ADIYAMAN (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Türkiye'nin dünyada kilit ülke olduğunu belirtti.

Bakan Kirişci, AK Parti Adıyaman İl Başkanlığı'nı ziyaretinde, kentte olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Görevin kendisine tevdi edilmesinden sonra ifa etmenin gayreti içinde olduğunu belirten Kirişci, şunları kaydetti:

"Çünkü bu milletin bu kutlu yolculuğuna bütün mazlum milletlerin ihtiyacı var. Bizim bu kurduğumuz cümleleri oraya buraya çeken ve gerçekten anlama özürlü çevrelere bizim söyleyeceğimiz bir şey yok ama eğer anlaşılmadıysa elhamdülillah anlatmada bir sıkıntısı olmayan kişileriz bizler anlatırız. Şimdi düşünün dünyada kendi ekonomik gücüne oranla yapmış olduğu yardımlar, bağışlar konusunda Türkiye dünyada bir numara. Bugün Afrika denildiğinde rengimiz beyaz olmasına rağmen Türk olduğumuz için bu ülkenin bir vatandaşı olduğumuz için korkmayan Afrikalı var. Asya aynı keza. Öbür tarafta Latin Amerika, kuzeyde Rusya-Ukrayna savaşı oldu, iki komşu ülke birbirine girdi. Biz şunu yapmadık, 'NATO madem Ukrayna'nın yanında yer alıyor biz de Ukrayna'nın yanında yer alalım' demedik. Biz dedik ki bunların ikisi de komşu ülkelerimizdir.

Allah muhafaza Sayın Cumhurbaşkanımız böyle değil de bunlardan birisini desteklemiş olsaydı bu ülkeyi inanın tabir yerindeyse ekmeğe muhtaç hale getirirlerdi. Kim bunlar Türkiye'nin gelişmesini, güçlenmesini istemeyenler. Beş yıldan beri böyle her geçen yıl daha da güçlenen bir TEKNOFEST kuşağı, gençliği oldu. Bizim böyle x, y, z, w gibi kuşaklarımız yok. Bizden olursa işte böyle bir kuşak olur. Bu kuşak, bu gençlik bizim her alanda ihtiyaçlarımızı karşılamak adına bütün marifetlerini ortaya koyuyor. Biz bu gençlerimize güveniyoruz."

İşlerinin hizmet siyaseti, gönül kazanma ve millete hizmet etmek olduğunu belirten Kirişci, "Çünkü bu aziz millete bel bağlamış mazlum milletler var." dedi.

Kirişci, böyle bir millete, böyle bir hükümete dünyanın ihtiyacı olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Barış bu zamana kadar hep laftaydı. Bunların barış yanlısı olmadıklarını Irak'ta, Suriye'de, Libya'da gördük. En son Ukrayna'da gördük. Hani bunlar barış yanlısıydı. Gittikleri yerlere kanı ve gözyaşını taşıyan ülkeler ama bizim kadim kültürümüzde bu yoktur. Gittiği yerlere medeniyeti götürmüş, medeniyet adına iz bırakmış ülkedir.

Dünyada artık Türkiye kilit ülke. Bunu unutmayacağız. Gelecek yıl 2023, Cumhuriyetin 100 yılını geride bırakmış oluyoruz. Önümüzde yeni bir yüzyıl başlıyor. Bu yüzyılın adı, Türkiye yüzyılı. Artık Türkiye gündemi belirlenen değil, gündem belirleyen bir ülke olarak Allah'ın izniyle dünyada adından her türlü eyleminden söz ettirecek ülke olacak. Bunu hep beraber gerçekleştireceğiz."

Ziyarette AK Parti milletvekilleri Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat ve Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ile Mehmet Dağtekin hazır bulundu.

Bakan, daha sonra Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ı ziyaret etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Kirişci: Cumhurbaşkanı'mız Rusya- Ukrayna meselesinde tarihin akışını değiştirdi
YEREL HABERLER Bakan Kirişci: Cumhurbaşkanı'mız Rusya- Ukrayna ...
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Adıyaman'da "Tarım Sektörü Temsilcileri Toplantısı"nda konuştu:
YEREL HABERLER Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Adıyaman'da "Tarım ...
Kaza sonrası çıkan kavgayı ayırmak isteyen 3 polis yaralandı; 6 gözaltı
YEREL HABERLER Kaza sonrası çıkan kavgayı ayırmak isteyen 3 polis ...
Adıyaman'da babasını öldüren sanığa 16 yıl 8 ay hapis
YEREL HABERLER Adıyaman'da babasını öldüren sanığa 16 yıl 8 ay hapis
Kılıçdaroğlu: Yanlışlarımızla yüzleşiyoruz
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu: Yanlışlarımızla yüzleşiyoruz
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Adıyaman'da konuştu:
YEREL HABERLER CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Adıyaman'da konuştu:
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Adıyaman'da vatandaşlara seslendi:
YEREL HABERLER CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Adıyaman'da ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.