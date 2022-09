Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Adıyaman'da konuştu:

ADIYAMAN (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında yeni dönemde turizm altyapısının geliştirilmesi için bakanlık olarak yaklaşık 220 milyon liralık kaynak aktardıklarını belirtti.

Bakan Varank, Adıyaman'da Turizm Sektörünün Canlandırılması Projesi'nin resmi açılış töreninde, Türkiye'nin önemli doğal güzelliklere sahip olduğunu söyledi.

Türkiye'nin "cennet vatan" tabirine en çok yakışan ülke olduğunu vurgulayan Varank, "Dağlarımız, ırmaklarımız, şelalelerimiz, mağaralarımız... Her biri birbirinden ilham verici. Örneğin Peri Bacaları, Pamukkale, Saklıkent Kanyonu. Bunların her biri 'benim' diyen yazarların tasvirlerinin ötesinde güzelliğe sahip. Diğer taraftan eşsiz bir tarihi mirasa sahibiz. Ayasofya Camisi başlı başına bir şaheser. Dünya mirası Efes Antik Kenti…Tarihin sıfır noktası Göbeklitepe… Her sene milyonlarca tarih meraklısını kendisine çekmeyi başarabiliyor." diye konuştu.



Türkiye'deki tarihi ve doğal güzelliklerin saymakla bitmeyeceğini dile getiren Varank, Adıyaman'ın ülkenin en önemli turizm destinasyonlarından biri olduğunu belirtti.

Pandemi sonrası turizmde sevindirici gelişmelerin yaşandığını anlatan Varank, "Bu yılın ilk yarısı turizm performansı beklentilerimizin de üzerine gerçekleşti. 2022 yılının tamamında 47 milyon turist, 37 milyar dolar turizm geliri bekliyoruz. Ülkemizde her alanda yaşanan bu gelişmeler, bu yükseliş, bu ivmelenme, adına her ne dersek diyelim, kendi kendine olmuyor." dedi.

Hükümet olarak ülkenin dört bir yanında turizmin geliştirilmesi kapsamında ciddi çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Varank, şöyle devam etti:

"Ören yerlerini, tarihi alanları, kültür merkezlerini adeta baştan inşa ediyoruz. Bunların yanında turizmi destekleyici altyapıları da hiçbir zaman göz ardı etmiyoruz. Bakın bu konuda sadece bir örnek vermek istiyorum. Hani zaman zaman kızıyorlar ya. Her inşa ettiğimiz havalimanı için kara propaganda yapmaya çalışıyorlar. İşte o havalimanları sayesinde biz bu sene dünyada yaşanan çirkin görüntüleri Türkiye'de yaşamadık. İstanbul Havalimanı'nda yolcular ortalama 15 dakikada bagajlarına ulaşırken, bu durum Avrupa havalimanlarında ortalama 4-5 saatleri buldu. Uçuşlar iptal edildi, turistler geri çevrildi. Valizler kayboldu, turistler çile çekti. Biz böyle bir durumu yaşamadıysak, bunun sebebi havalimanlarına yaptığımız yatırımlardır."

Varank, bakanlık olarak kalkınma ajanslarına, bölge kalkınma idarelerine, Avrupa Birliği ile ortak finansman sağlanan Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında turizme farklı destekler verdiklerini ifade etti.

Bu kapsamda birçok destekte bulunduklarını vurgulayan Varank, "Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında yeni dönemde turizm altyapısının geliştirilmesi için yaklaşık 220 milyon lira kaynak aktardık. Özellikle kültür turizmi projelerini destekleyerek bölgemizin turizmde rekabet gücünü artırmaya çalışıyoruz." dedi.



- Adıyaman'a yapılan yatırımlar

Adıyaman'da yaklaşık 8 milyon avroluk proje kapsamında kent merkezinde Kommagene Kültür Merkezi'ni inşa ettiklerini ifade eden Varank, merkezde son teknolojiyle hazırlanan sinevizyon salonu bulunduğunu söyledi.

Karakuş Tümülüsü, Cendere ve Kızılin köprüleri, Kahta Kalesi, Palanlı Mağarası, Arsemia, Taşgedik, eski Besni ve Kuyulu Ören yerlerinde yöre mimarisine uygun olarak karşılama merkezleri yapıldığını ve çevre düzenlemesi tamamlandığını belirten Varank, şöyle konuştu:



"Bunların yanında Adıyaman'ın marka ve tanıtım stratejisiyle ilgili ciddi bir çalışma yaptık. Destinasyon için tanımlanan 'Kommagene, Gizemli Krallığın Eşsiz Mirası' markasının da şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Önümüzdeki aylarda düzenlenecek tanıtım faaliyetleri ve fuarlarla markanın daha da güçleneceğine yürekten inanıyorum. Mezopotamya markasıyla tanınmasını ve tanıtılmasını çok önemsiyoruz. Mezopotamya denildiğinde Türkiye, Türkiye denildiğinde Mezopotamya akla gelsin istiyoruz. Biz bu markayı tanıtacağız ve yurt dışından turistleri bölgeye çekmiş olacağız."

- Organize sanayilerle 25 bin kişiye istihdam sağlanacak

Adıyaman'da 2002 yılı öncesinde 1 Organize Sanayi Bölgesi olduğuna değinen Varank, bugün bu sayının 5'e ulaştığı bilgisini vererek, şunları kaydetti:

"2002 yılı sonrası kurulan Gölbaşı, Besni, Kahta ve Mermer İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'yle birlikte üretime geçilen 215 parselde yaklaşık 19 bin kişiye istihdam sağlandı. İnşallah bu rakam sanayicilerimizin yatırımlarıyla birlikte 25 binlere ulaşacak. Biz saydığım organize sanayi bölgelerimizin hızlıca faaliyete geçebilmesi için bugüne kadar güncel rakamlarla yaklaşık 100 milyon liranın üzerinde kredi tahsis ettik. OSB'lerimizle alakalı olarak Adıyamanlı kardeşlerimizle bir müjdeyi buradan paylaşmak isterim. 2022 yılı yatırım programında yer alan Adıyaman-Gölbaşı OSB 2. Etap Projesi bu yıl sonu itibarıyla tamamlanarak sanayicilerimizin hizmetine sunulacak. Projeyle birlikte yaklaşık bin 500 vatandaşımıza ilave istihdam sağlanacak. Ayrıca Besni OSB sınırlarına ilave edilmesi talep edilen yaklaşık 363 hektar alanın yer seçimi çalışmalarını da bakanlık olarak tamamladık. Adıyaman'ın ekonomisini kalkındırmaya devam edeceğiz. Burada da hızlı bir şekilde aksiyon alınacağına inanıyorum. Yine İpekyolu Kalkınma Ajansı aracılığıyla da şimdiye kadar Adıyaman'da 163 projeye 160 milyon liranın üzerinde destek sağladık. GAP Bölge Kalkınma İdaresi aracılığıyla 108 projeye 2022 fiyatlarıyla 90 milyon liranın üzerinde kaynak aktardık."

İpekyolu Kalkınma Ajansı aracılığıyla "İmalat Sanayinde Teknolojik Dönüşüm Finansman Programı" çağrısının pazartesi itibarıyla başlatılacağının da müjdesini veren Varank, "Bölgedeki KOBİ'ler bu çağrı kapsamında bizden minimum 500 bin lira, azami 2,5 milyon liraya kadar destek alabilecekler. Bu desteği kullanarak da Vakıf Katılım Bankası'ndan faizsiz kredi kullanma imkanına kavuşacaklar. Yani 40 milyon liralık faiz kısmını biz ödeyerek inşallah 200 milyon liralık bir hacmi oluşturacağız. işletmelerimiz bundan faydalanacaklar." değerlendirmesini yaptı.



Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar da Adıyaman'ın tabiat ve doğa güzellikleriyle önemli bir kent olduğunu söyledi.

Çuhadar, yapılan açılışla kentte önemli adımların atıldığını anlatarak, "Bu projelerle bütün medeniyetlerin bıraktığı eserleri yaşatıyoruz. İlimizde insanlığın ortak kültür mirasına yaptığınız katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz. Bugün bu heyecanımıza ortak olduğunuz için şükranlarımı arz ediyorum." dedi.

Törene, AB Türkiye Delegasyonu Birinci Müsteşarı Angel Gutierrez Hidalgo, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti milletvekilleri İbrahim Halil Fırat, Yakup Taş, Muhammed Fatih Toprak, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, kurum amirleri ve ilgililer katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.