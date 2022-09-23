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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Adıyaman'da konuştu:

AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Adıyaman'da konuştu:

ADIYAMAN (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Biz bu ülkeye değer katan herkesin yanındayız, onların destekçisiyiz." dedi.

Bakan Varank, Besni ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren polietilen firmasının açılış töreninde yaptığı konuşmada, İpekyolu Kalkınma Ajansınca "İmalat Sanayinde Teknolojik Dönüşüm Finansman Programı"nı başlattıklarını söyledi.

Pazartesi itibarıyla 40 milyon lira bütçeli bu finansman programı işletmelerin başvurusuna açılmış olacağını belirten Bakan Varank, "İmzaladığımız ikinci protokolle İpekyolu Kalkınma Ajansımızın 'İmalat Sanayinde Teknolojik Dönüşüm Finansman Programı'nı başlatmış olduk. Bu program kapsamında sanayi işletmelerinin kredi finansman maliyetlerini biz kalkınma ajansı olarak üstlenmiş olacağız. Böylece bölgemizdeki KOBİ'ler daha fazla kaynağa daha uygun şartlarda erişebilecek ve bunu yatırıma kanalize edebilecek. Biz finansman maliyetini 40 milyon olarak karşılayacağız ama Vakıf Katılım aracılığıyla inşallah 200 milyon liralık bir kredi hacmi oluşturacağız." diye konuştu.

- "Küçük işletmelerimizi çok daha karlı, çok daha avantajlı bir hale getirmiş olacağız"

Varank, "Ben şahsen şartları sağlayan firmalarımızın bu cazip destekten azami ölçüde faydalanmalarını arzu ediyorum. O nedenle, başvuru sürecini kalkınma ajansımız üzerinden yakinen takip etmenizi öneriyorum. İnşallah bu dönüştüreceğimiz maliyetlerle küçük işletmelerimizi çok daha karlı çok daha avantajlı bir hale getirmiş olacağız. Evet protokollerimize sabah bu protokollerin imzası ile başladık, güzel bir başlangıç yaptık." ifadelerini kullandı.

Bakan Varank, ekonominin başarısına en güzel örneğin, cevval girişimcilerin yaptıkları yatırımlar olduğunu vurgulayarak tüm yatırımcılara teşekkür etti.

Tekstil sektörünün sanayide ana direklerden biri olduğuna işaret eden Bakan Varank, şöyle devam etti:

"Bugün baktığınızda tekstil konfeksiyon ve hazır giyim sektörlerinin ihracatı 35 milyar dolarlara yaklaşmış durumda ama hedefimizi çok daha yüksek tutmalıyız. Biz zaten büyük pazarlara olan yakınlığımızla, köklü üretim tecrübemizle ve geniş ürün yelpazemizle önemli avantajlara sahip bir ülke konumundayız. Firmalarımızın, kendi markalarına yatırım yapıp uluslararası pazarda isimlerini daha çok duyurmasıyla çok daha iyi konumlara geleceğine biz yürekten inanıyoruz."

Bakan Varank, Türkiye'nin hazır giyimde bir numaralı ülke olmasında hiçbir engelin bulunmadığını ifade ederek bunun yolunun Ar-Ge, yenilik ve inovasyondan geçtiğini belirtti.

Bakanlık olarak her daim firmaların yanında olduklarının altını çizen Varank, milli teknoloji hamlesi vizyonu çerçevesinde geliştirilen tüm araçlarla yatırımcıları desteklemeye ve onların işlerini kolaylaştırmaya devam edeceklerini söyledi.

Varank, hep söyledikleri gibi Türkiye'ye değer katan herkesin yanında olduklarını ifade ederek şunları kaydetti:

"Mega polietilen şirketinin burada yaptığı tüm yatırımları biz teşvik sistemimiz kapsamında destekledik, desteklemeye devam ediyoruz. Şu anda firmamızın Bakanlığımızdan aldığı 3 ayrı teşvik belgesi bulunuyor. Bu belgelerle kendilerine biz önemli avantajlar sağlıyoruz. Emin olun biz bu destekleri hiçbir zaman bir maliyet olarak da görmüyoruz. Çünkü bunun gibi yatırımlar sadece bu firmamız için değil, burada verdiğimiz bütün teşvik belgeleriyle hayata geçirilen yatırımlar sağladığı istihdam yaptığı üretim ve ihracat göz önünde bulundurulduğunda verdiğimiz destekleri sonuna kadar hak ediyorlar, helalühoş olsun."

Yatırımcılara teşvik verirken ayrıcalık yapmadıklarını aktaran Varank, bütün süreçlerin elektronik ortamda gerçekleştiğini hak eden bütün yatırımcıların teşvikten yararlandığını söyledi.

Varank, Adıyaman turizminin gelişmesi için çok boyutlu çalıştıklarını belirterek "Peki Adıyaman gibi potansiyeli yüksek bir şehre bu yatırımlar yeterli mi? Elbette yetmez. Bu güzel şehir sadece sanayide değil, turizmde de dünya çapında tanınan bilinen kültür varlıklarını içerisinde barındırıyor. Bunların başında da Nemrut Dağı geliyor. Dolayısıyla biz de Adıyaman'ın gelişimini çok boyutlu olarak çalışıyoruz ve tüm bu değerleri ekonomiye kazandıracak önemli adımları birer birer atıyoruz. İşte buraya gelmeden önce açılışını yaptığımız 'Adıyaman'da Turizm Sektörünün Canlandırılması Projesi'de bunlardan sadece bir tanesi. 140 milyon lira bütçeli proje kapsamında Nemrut Dağı Milli Parkı'ndaki farklı turistik alandaki fiziksel altyapıları iyileştirmiş olduk. Böylece, Nemrut'a gelenler artık çok daha modern çok daha iyi bu tesislerden istifade ederek bu şehri tanımış olacaklar." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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