Çelikhan Kaymakamı Arslantürk, köy ziyaretlerinde bulundu

Ağaçta incir toplarken araç çarptı, bir gözü kör oldu!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi Kaymakamı Abdullah Arslantürk, köy ziyaretlerinde bulunarak devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

İlçeye bağlı Karagöl köyünü ziyaret eden Kaymakam Aslantürk, burada köylülerle görüşerek onların talep ve isteklerini dinledi.



Aslantürk ve beraberindekiler daha sonra Karagöl ve Korucak köy yolunda taş duvar yapımı alanında incelemelerde bulunarak devam eden çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Kaymakam Aslantürk'e Belediye Başkanı Mustafa Bulut, İlçe Emniyet Amiri Hacı Bayram Arpacı, İlçe Jandarma Komutanı Emrah Dağlı ve kurum amirleri eşlik etti.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.