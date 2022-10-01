Adıyaman'da 1 Ekim Dünya Çocuk Günü dolayısıyla etkinlik yapıldı

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ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 1 Ekim Dünya Çocuk Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Gölbaşı Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce özel çocuklara 1 Ekim Dünya Çocuk Günü'ne dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak amacıyla "Minik Ellerle Geleceğe Kök Salıyoruz" projesi kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.

Etkinlikte, Ziraat Mühendisi Gizem Bilgili doğa bilincine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için çocuklarla birlikte çeşitli bitkileri saksılara dikti.

Çocuklar etkinlikten mutlu olduğu ifade ederek, ilk defa çiçek diktiklerini belirtti.

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