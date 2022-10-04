Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Kahta Belediyesi'ni ziyaret etti

ADIYAMAN (AA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kahta Belediyesi'ne ziyaret gerçekleştirdi.
Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı'nın oğlunun sünnet törenine katılmak için ilçeye gelen Yavaş, belediyeyi ziyaret etti.
Yavaş, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, siyasi parti ayrımı gözetmeksizin vatandaşlara hizmet ettiklerini belirtti.
Belediye olarak gerçekleştirdikleri ihaleleri, meclis toplantılarını canlı yayınladıklarını dile getiren Yavaş, çiftçilere yaklaşık 300 milyon liralık destek verdiklerini söyledi.
Yavaş daha sonra beraberindekilerle birlikte esnafı ziyaret etti.