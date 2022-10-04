Adıyaman'da hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

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ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da 69 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Mehmet Alptekin, son yolculuğuna uğurlandı.

Tedavi gördüğü hastanede vefat eden Alptekin'in Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omuzunda Yeni Mezarlık Camisi'ne getirildi.

Alptekin'in cenazesi, İl Müftüsü Mehmet Taştan'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehitlikte toprağa verildi.

Törene, Alptekin'in ailesi ve yakınları, Vali Mahmut Çuhadar, Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, İl Jandarma Komutanı Albay Ferdi Erbakıcı, Adıyaman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Doğanoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ahmet Okutan, Kıbrıs gazileri ve vatandaşlar katıldı.

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