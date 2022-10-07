Adıyaman'da "Emzirme Haftası" etkinliği düzenlendi

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ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da "1-7 Ekim Emzirme Haftası" nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Etkinlik kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde yeni doğum yapmış anneleri ziyaret ederek anne sütünün ve emzirmenin önemi anlattı.

Anne sütünün bebek beslenmesinde yeri doldurulamayan doğal bir besin olduğunu annelere anlatan ekipler, bebeğin sağlıklı büyüme ve gelişmesi için gerekli olan tüm enerji ve besin ögelerinin anne sütünde bulunduğuna dikkat çekti.

Annelere bilgilendirici el broşürü de dağıtıldı.





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