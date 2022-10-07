Adıyaman'da uyuşturucu ticareti sanığına 12 yıl 6 ay hapis cezası

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ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yargılanan sanık, 12 yıl 6 ay hapis cezası ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adıyaman 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuklu sanık M.C. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanığın avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası ve 25 bin lira adli para cezası verdiği sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

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