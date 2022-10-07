Adıyaman'da hırsızlık şüphelisi yakalandı

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ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Besni ilçesinde evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, Yeniköy Köyününde yaşayan M.D'ye ait bir evde 35 bin lira ve 300 euro'nun çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.



Ekipler çalışma yaptığı esnada durumundan şüphelendiği sırt çantalı Ü.Y'yi durdurmak istedi. Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı. Şüphelinin yapılan üst aramasında evden çalındığı belirtilen paralar ele geçirildi.



Şüpheli işlemleri yapılmak üzere karakola götürülürken, paralar da sahibine teslim edildi.

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