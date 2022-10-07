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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adıyaman'da motosiklet denetimi yapıldı

AA

Adıyaman'da motosiklet denetimi yapıldı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da polis ekipleri motosiklet denetimi yaptı.

İl Emniyet Asayiş Şube ile Trafik Şubesi Müdürlüğü ekipleri kentte motosiklet sürücülerine yönelik evrak, kask ve trafiğe uygunluk denetimi gerçekleştirdi.

425 motosikletin kontrol edildiği uygulamada, trafiğe uygun olmayan 10 motosiklet trafikten men edildi. 14 sürücüye ise çeşitli suçlardan cezai işlem uygulandı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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