Adıyaman'da motosiklet denetimi yapıldı

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ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da polis ekipleri motosiklet denetimi yaptı.

İl Emniyet Asayiş Şube ile Trafik Şubesi Müdürlüğü ekipleri kentte motosiklet sürücülerine yönelik evrak, kask ve trafiğe uygunluk denetimi gerçekleştirdi.



425 motosikletin kontrol edildiği uygulamada, trafiğe uygun olmayan 10 motosiklet trafikten men edildi. 14 sürücüye ise çeşitli suçlardan cezai işlem uygulandı.









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