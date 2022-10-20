Adıyaman'da sarp kayalıklarda mahsur kalan 2 keçi kurtarıldı

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ADIYAMAN (AA) - Kahta ilçesinde sarp kayalıklarda mahsur kalan 2 keçi kurtarıldı.

Pamuklu Köyü'nde Ekrem Karataş'a ait 2 keçi sarp kayalıklarda mahsur kaldı.

Karataş, kendi imkanları ile keçileri kurtaramayınca AFAD ekiplerinde bildirdi.

Bölgeye gelen görevliler halatlar yardımıyla keçileri bulunduğu yerden kurtararak sahibine teslim etti.

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