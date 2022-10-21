Adıyaman'da 183 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi

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ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Besni ilçesinde 183 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri durumundan şüphelendiği plakası açıklanmayan aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 183 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere karakola götürüldü.



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