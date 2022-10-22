Adıyaman'da 3 otomobilin karıştığı kazada 11 kişi yaralandı

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ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da trafik kazasında 1'i ağır 11 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ş.B. idaresindeki 02 EE 224, H.T. yönetimindeki 27 ASJ 19 ve K. E'nin kullandığı 34 LS 3079 plakalı otomobiller, Adıyaman-Gölbaşı kara yolunun 15. kilometresinde çarpıştı.

Kazada otomobillerdeki 11 kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırılan yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay yerinden geçen İl Jandarma Komutanı Albay Ferdi Erbakıcı da kazada yaralananlara müdahale etti.

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