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Adıyaman'da silajlık mısırdan 600 tona yakın rekolte bekleniyor

AA

Adıyaman'da hasadına başlanan silajlık mısırdan 600 tona yakın rekolte elde edileceği öngörülüyor.

Adıyaman'da silajlık mısırdan 600 tona yakın rekolte bekleniyor

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da hasadına başlanan silajlık mısırdan 600 tona yakın rekolte elde edileceği öngörülüyor.

Tarım ve Orman Müdürlüğünce, "Silajlık Mısır Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında çiftçilere 230 kilogram silajlık mısır tohumu dağıtıldı.

Aldıkları tohumları ilkbahar aylarında tarlalarına eken çiftçiler, yetişen ürünlerini hasat etmeye başladı.

Bu yıl ilk kez denenen ve dekar başına 5 ton rekolte beklenen silajlık mısırdaki verim çiftçilerin yüzünü güldürdü.

İl Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas, AA muhabirine, kentin ikliminin iki ayrı ürün yetiştirmeye uygun olduğunu, bu nedenle 4 bölgede silajlık mısırın deneme ekimini yaptıklarını belirtti.

Kıyas, şöyle konuştu:

"110 dekar alanda ekim yaptık ve ortalama 550 ila 600 tona yakın ürün bekliyoruz. Yani dekar başına ortalama 5 ton bir ürün bekliyoruz. Çiftçimizin hem birinci ürünü hem de ikinci ürünü biçtiğinde güzel bir gelir elde edeceğini düşünüyoruz. Adıyaman'da arpa ve buğdaydan sonra ikinci bir ürün olarak silajlık mısır yetiştirilebilir, zaten ilimizde çok büyük bir hayvancılık var ve pazar sorunumuz yok."

Adıyaman Süt Üreticileri Birliği Başkanı Deniz Alan da kaba yemleri kent dışından almak zorunda kaldıklarını, bu ürünle birlikte ihtiyaçlarının karşılanacağını söyledi.

Üreticilerden Hamdi Çiçek ise 3 ay önce patates hasadı yaptıklarını, ikinci ürün olarak tarlasına silajlık mısır ektiğini, verimden memnun olduğunu dile getirdi

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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