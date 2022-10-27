Adıyaman'da terör operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

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ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü PKK'ya yönelik çalışma başlattı.

Ekipler bu kapsamda düzenlediği operasyonda H.U'yu gözaltına aldı.

H.U'nun 2019 yerel seçimlerinde Çelikhan ilçesine bağlı Pınarbaşı beldesinin HDP'li belediye başkan adayı olduğu öğrenildi.

Zanlı, sağlık kontrolünün ardından İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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