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Adıyaman'daki ölümlü trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı

AA

Adıyaman'daki ölümlü trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da 1 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Adıyaman-Gölbaşı kara yolunun 15. kilometresinde, 3 aracın karıştığı kazanın yansıdığı görüntülerde, araçların çarpışma anı ve sonrasında savrulmaları yer aldı.

Ş.B. idaresindeki 02 EE 224, H.T. yönetimindeki 27 ASJ 19 ve K. E'nin kullandığı 34 LS 3079 plakalı otomobiller 22 Ekim'de çarpışmış, kazada yaralanan 11 kişi sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel hastanelere kaldırılmıştı. Yaralılardan Serap Tören müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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