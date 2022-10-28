Adıyaman'da 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

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ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, "hırsızlık" suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Suriye uyruklu İ.Ş.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonla yakalanan İ.Ş.A, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

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