Adıyaman'da gözaltına alınan 12 DEAŞ şüphelisi adliyeye sevk edildi

Babasının katilinden şikayetçi olmadı! "Kötü huyları vardı!"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 zanlı adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına aldığı DEAŞ şüphelilerinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 25-26 Ekim'de terör örgütü DEAŞ üyelerinin kaldığını tespit ettiği evlere operasyon düzenlemiş, 12 zanlı gözaltına alınmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.