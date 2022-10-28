GÜNCELLEME - Adıyaman'da 8 kilogram esrar ele geçirildi

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ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da çiftliğinde 8 kilogram esrar ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında kentte uyuşturucu satıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, Şanlıurfa-Adıyaman kara yolundaki H.H.Ç'ye ait çiftliğe düzenlediği operasyonda, 8 kilogram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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