Adıyaman'da yapımı tamamlanan cami ibadete açıldı

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ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde yapımı tamamlanan cami ibadete açıldı.

İlçe merkezine bağlı Bozgedik köyündeki caminin açılışında dua edildi, İlçe Müftüsü Osman Düger namaz kıldırdı.



Açılış törenine, Çelikhan Kaymakamı Abdullah Arslantürk, Belediye Başkanı Mustafa Bulut ve cami cemaati katıldı.



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