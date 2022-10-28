Gölbaşı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

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ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.



Hükümet Konağı bahçesindeki törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı, Belediye Başkanı İskender Yıldırım, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.



Programda öğrenciler, Atatürk ve Cumhuriyet konulu şiirler okudu.

Törene, ilçe protokolü ve öğrenciler katıldı.





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