Adıyaman'da devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı

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ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı.

A.S. (17) idaresindeki plakasız motosiklet, Atatürk Barajı yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile motosikletteki Umut Dolaş (18) yaralandı.

Ambulansla Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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