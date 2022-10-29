Gölbaşı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı

28 Ekim 1923: Her şey değişmek üzere

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ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.

Gölbaşı Stadyumu'nda yapılan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.



Kaymakam İhsan Ayrancı, burada yaptığı konuşmada, "Türk milleti, bugünlere nasıl gelindiğini asla unutmayacak, şanlı tarihine, milli benliğine sahip çıkacak, çağdaş uygarlık yolunda kararlı bir biçimde yürümeye devam edecektir." dedi.

Öğrencilerin şiirler okuduğu, çeşitli gösteriler yaptığı program, tören geçişiyle sona erdi.



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