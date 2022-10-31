Adıyaman'da okul bahçesinde bulunan atmaca koruma altına alındı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da okul bahçesinde yarı baygın bulunan atmaca koruma altına alındı.
Spor Lisesinde eğitim gören öğrenciler, okul bahçesinde yerde atmaca görüp, okul yönetimine bilgi verdi.
Okul kantininde muhafaza altına alınan atmacanın karnı doyurularak Doğa Koruma ve Milli Parklar Adıyaman Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.
Okul Müdürü Ahmet Sakıp Özsoy, AA muhabirine, okulda öğrenciler tarafından bulunan atmacayı yetkililere teslim ettiklerini belirterek, duyarlılıklarından dolayı öğrencilerine teşekkür etti.