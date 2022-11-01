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Kızıyla aynı sırada teorik eğitim alan kadın sanayide eşinin yanında pratik yapıyor

AA

Kızıyla aynı sırada teorik eğitim alan kadın sanayide eşinin yanında pratik yapıyor

ADIYAMAN (AA) - ORHAN PEHLÜL - Adıyaman'da 15 yaşındaki kızı Tuğsem ile mesleki eğitim merkezinde otomotiv elektrikçiliği bölümünde eğitime başlayan ev hanımı anne, haftanın 4 günü de eşinin sanayideki dükkanında çalışıyor.

Evde boş zamanlarını değerlendirmek isteyen 39 yaşındaki Devlet Duraz, oto sanayi sitesinde otomotiv elektrik sistemleri üzerine iş yeri bulunan eşinden etkilenerek Adıyaman Mesleki Eğitim Merkezi Otomotiv Elektrikçiliği Bölümüne kayıt yaptırdı.

Daha sonra 15 yaşındaki kızı Tuğsem Duraz'ın da aynı bölüme kaydını yaptıran anne Duraz, yaklaşık 1 ay önce başladıkları eğitim sınıfında aynı sırayı paylaşıyor.

Eğitim programı kapsamında haftanın bir günü okulda teorik dersler gören Duraz ve kızı, haftada 4 gün ise sanayi sitesindeki kendilerine ait yerine gidiyor.

Uygulamalı eğitimlerini baba Erkan Duraz'ın yanında alan anne Devlet ile kızları Tuğsem, evde eş ve baba rolü olan Duraz'a iş yerinde "usta" diye hitap ediyor.

Anne Devlet Duraz, AA muhabirine, evde sıkıldığı için böyle bir yola başvurduğunu anlattı.

Eşinin bazı zamanlarda kızını iş yerine götürdüğünü ve beraber çalıştıklarını dile getiren anne Duraz, "Ben de onların yemeğini yapar götürürdüm ve daha sonra 'Neden onlara yardımcı olmayayım' diye düşündüm. Eşimin yaptığı işleri izliyordum, kestiği kabloları, temizlediği farları, alın terini görünce ben de merak ederek bu işe başladım." dedi.

Duraz, "Allah korusun eşimin başına bir şey gelse evde çalışan olmayacak. Çocuklarımın okul giderlerini, evin giderlerini karşılayacak kimse yok. Ben de bundan dolayı eşimin işletmesinde işe başladım." ifadesini kullandı.

Eğitim süresince kızıyla aynı sırayı paylaştığını vurgulayan Duraz, "Kızımla haftanın 1 gününü okulda, 4 gününü ise eşimin iş yerinde geçiriyoruz. Parça diziyoruz, far temizliyoruz, parça söküp takıyoruz." diye konuştu.

Sanayideki bazı esnaf ve müşterilerin aile boyu aynı dükkanda çalıştıklarını görünce şaşkınlık yaşadığını belirten Duraz, şöyle devam etti:

"Görenler çok şaşırıyor, gelen müşteriler bu kadının ne işi var gibisinden bakıyorlar ama kadın eli mutlaka değmeli diye düşünüyorum. Bir kadın gördüklerinde biraz daha dikkat ediyorlar. Buradan evde boş zaman geçiren kadınlara mesajım ise boş oturmak, bir şey kazandırmaz. Bu tür merkezlere gelerek meslek ve diploma sahibi olabilirler."

- Esnaf da müşteri de alıştı

Baba Erkan Duraz da çocuklarını kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için sürekli yanında işe getirdiğini söyledi.

Çocukların küçük yaşlarda meslek sahibi olmasını önemli gördüğünü dile getiren baba Duraz, "Eşim ve kızım Mesleki Eğitim Merkezine diploma sahibi olmaları için kayıt yaptılar, haftanın 1 günü orada 4 günü ise yanımda çalışıyorlar. Parça söküp takıyorlar, araç tamiri yapıyorlar. Görenler şaşırıyor 'Keşke sanayi ortamına getirmesen' diye bazen tepki de aldım. Müşterilerim ve çevre esnaf da alıştı. Dükkanda bir kadın olunca insanlar kendine çeki düzen veriyorlar." diye konuştu.

15 yaşındaki Tuğsem Duraz da anne ve babasının yanında olmaktan mutluluk duyduğuna değinerek, "Annem ve babam sürekli yanımda. Annemle aynı sırada eğitim görüyoruz. Babamın yanına sürekli yaz kış demeden gidiyoruz. Böylelikle hem babama yardım edip hem de meslek öğreniyorum." dedi.

Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Mitat Tepe, okulda başarılı şekilde eğitimlerini sürdüren anne ve kızının kentteki diğer kadınlara da örnek olduğunu aktararak, tüm yaş grubundan kadın ve çocukları merkezlerindeki eğitimlere katılmaya davet etti.

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