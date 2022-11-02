Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Besni ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Paccılar uygulama noktasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Ekipler, araçta yaptıkları aramada, 1,52 gram sentetik uyuşturucu, 1 kök Hint keneviri, uyuşturucu içiminde kullanılan 2 aparat ve 36 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.