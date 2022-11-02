Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Besni ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Paccılar uygulama noktasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu.
Ekipler, araçta yaptıkları aramada, 1,52 gram sentetik uyuşturucu, 1 kök Hint keneviri, uyuşturucu içiminde kullanılan 2 aparat ve 36 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.