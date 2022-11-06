Adıyaman'da AK Parti Teşkilat Akademesi Eğitimi düzenlendi

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ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da, AK Parti Genel Merkez AR-GE ve Eğitim Başkanlığınca "Türkiye Yüzyılı" temasıyla gerçekleştirilen Teşkilat Akademisi Eğitimi gerçekleştirildi.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda konuşan AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, 2023 yılında yapılacak seçimin önemine değindi.

Başkan Dağtekin, "Teşkilatımızın bütün unsurları birçok eğitimci tarafından önce bir eğitimden geçiyor. Ben öncelikle Türkiye'miz açısından geleceğin yüzyılını hedef edinmiş yüzyılın Türkiye'nin yüzyılı olacağı hedefini önümüze koyan sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Toplantı, daha sonra basına kapalı devam etti.

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