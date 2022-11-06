Adıyaman'da AK Parti Teşkilat Akademesi Eğitimi düzenlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adıyaman'da AK Parti Teşkilat Akademesi Eğitimi düzenlendi

AA

Adıyaman'da AK Parti Teşkilat Akademesi Eğitimi düzenlendi

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da, AK Parti Genel Merkez AR-GE ve Eğitim Başkanlığınca "Türkiye Yüzyılı" temasıyla gerçekleştirilen Teşkilat Akademisi Eğitimi gerçekleştirildi.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda konuşan AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, 2023 yılında yapılacak seçimin önemine değindi.

Başkan Dağtekin, "Teşkilatımızın bütün unsurları birçok eğitimci tarafından önce bir eğitimden geçiyor. Ben öncelikle Türkiye'miz açısından geleceğin yüzyılını hedef edinmiş yüzyılın Türkiye'nin yüzyılı olacağı hedefini önümüze koyan sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Toplantı, daha sonra basına kapalı devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü)TAKLA ATAN OTOMOBİL 3 ARACA ÇARPTI; KAZA KAMERADA
YEREL HABERLER (Görüntülü)TAKLA ATAN OTOMOBİL 3 ARACA ÇARPTI; KAZA ...
Takla atan otomobil 3 araca çarptı; kaza kamerada
YEREL HABERLER Takla atan otomobil 3 araca çarptı; kaza kamerada
Adıyaman'da motosiklet yayaya çarptı, 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Adıyaman'da motosiklet yayaya çarptı, 2 kişi ...
(Görüntülü) ÖLÜ BULUNAN MİRAÇ, SUDA BOĞULMUŞ
YEREL HABERLER (Görüntülü) ÖLÜ BULUNAN MİRAÇ, SUDA BOĞULMUŞ
Ölü bulunan Miraç, suda boğulmuş
YEREL HABERLER Ölü bulunan Miraç, suda boğulmuş
(Görüntülü) ADIYAMAN&#039;DAKİ UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 3 TUTUKLAMA
YEREL HABERLER (Görüntülü) ADIYAMAN'DAKİ UYUŞTURUCU ...
Adıyaman'daki uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
YEREL HABERLER Adıyaman'daki uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.