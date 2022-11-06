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Adıyaman'da üreticilere sertifikalı tohum ve arı kovanı dağıtıldı

AA

Adıyaman'da üreticilere sertifikalı tohum ve arı kovanı dağıtıldı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da üreticilere 216 ton sertifikalı tohum ile 5 bin 500 arı kovanı dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Valilik tarafından, tarım ve arıcılığı geliştirmek amacıyla uygulanan "Adıyaman ve İlçelerinde Arıcılık Faaliyetlerinin Geliştirilmesi" ve "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi" projeleri kapsamında sertifikalı tohum ile arı kovanları Tarım Kredi Kooperatifi bahçesinde düzenlenen törenle üreticilere teslim edildi.

Vali Mahmut Çuhadar, törende, kentte tarımı geliştirmek için çabaladıklarını söyledi.

Tarım ve üretimin önemine dikkati çeken Çuhadar, "Gıda stratejik olma yolunda ilerliyor. O yüzden gıdayı her zaman desteklemek durumundayız. Bugün 5 bin 500 arı kovanı dağıtımı gerçekleştireceğiz, bu projemiz yaklaşık 8 aylık bir proje. Adıyaman'ın özellikle kuzey ilçeleri ve merkezin kuzey köyleri ciddi arı yetiştiriciliğine sahip. Bu potansiyeli çok iyi değerlendirmek lazım." dedi.

Kentte üreticilere sertifikalı tohum da dağıtıldığını ifade eden Vali Çuhadar, 160 ton mercimek, 56 ton nohut tohumu dağıtımına başladıklarını bildirdi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çiftçiyi artan girdi maliyetleri ile enflasyona ezdirmediğini aktardı.

Aydın, "Çok şükür çiftçilerimizin yüzü güldü, bereketi bol oldu ve yine ürettiği ürünün kıymeti ve değeri açıklanan fiyatlarla artmış oldu." diye konuştu.

Programa, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Arı Yetiştiriciler Birliği Başkanı Mehmet Yaşar Yiğit ve çiftçiler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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