Dünya mirası Nemrut'un bu yılki ziyaretçi sayısı çeyrek milyona yaklaştı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dünya mirası Nemrut'un bu yılki ziyaretçi sayısı çeyrek milyona yaklaştı

AA

Dünya mirası Nemrut'un bu yılki ziyaretçi sayısı çeyrek milyona yaklaştı

ADIYAMAN (AA) - ORHAN PEHLÜL - UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Nemrut Dağı Ören Yeri'nin bu yılki ziyaretçi sayısı 225 bine yaklaştı.

Doğu ve batı medeniyetlerinin kesişme noktasında bulunan, 2 bin 150 metre rakımıyla "Güneşin doğuşu ve batışının dünyada en güzel izlendiği yer" olarak bilinen Adıyaman'ın Kahta ilçesi sınırlarındaki Nemrut Dağı, Kommagene Krallığı'na ait 50 metre yüksekliğinde 150 metre çapında tümülüs ile pek çok dev esere ev sahipliği yapıyor.

Her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti çeken dünya mirası Nemrut'u bu yıl ziyaret edenlerin sayısı 6 Kasım 2022 itibarıyla 222 bin 129 oldu.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, AA muhabirine, kentte bu yıl ziyaretçi akını yaşandığını söyledi.

Kentteki ören yerlerini ziyaret edenlerin sayısının 300 bin civarında olduğunu aktaran Çuhadar, "Bu yeterli mi? Değil tabii ki. Adıyaman'daki bu uygarlığın çok daha fazla tanınır ve bilinir olması gerekiyor. Bunun için de çalışmalarımız devam ediyor. Adıyaman'ı nasıl tanıtırız, turiste nasıl ulaşırız her alanda her platformda bunun mücadelesini veriyoruz." dedi.

Vali Çuhadar, kentte Kommagene Uygarlığının izleri ile kalıntılarının bulunduğunu aktararak, şöyle devam etti:

"Bugünlerde de çok ciddi bir yoğunluk var, bu sene çok fazla tur operatörünün ilgisine mazhar oldu. Özellikle Adıyaman ve çevresi otellerimiz dolu, ciddi bir yoğunluk var. Adıyaman turizmi açısından gelecek yıl daha iyi sonuçlar bekliyoruz. Adıyaman sadece Nemrut Dağı ile sınırlı değil, Kommagene Uygarlığı'nın bütün izleri kentin her alanında var. Nemrut Dağı da buranın en zirvesi, kralların tahtının olduğu yer."

- "Macera ve tarih severleri Adıyaman'a bekliyoruz"

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Nemrut'un görülmesi gereken yerlerin başında geldiğine işaret eden Çuhadar, şöyle konuştu:

"Nemrut, güneşin doğuşu ve batışının dünyada en güzel izlendiği yerlerden biri. Geçen yıl sezonu 160 binin üzerinde ziyaretçiyle kapattık. Bu yıl 250 bin ziyaretçi hedefimiz var. İnşallah sezon sonuna kadar 250 bin rakamını yakalayacağız. Nemrut Dağı, gizemini koruyan dünyada tek yer. Mısır piramitlerinin bile içerisine girildi ama şu anda Nemrut Dağı'nda Kral Antiochos'un mezarının olduğu düşünülen alanın gizemi halen çözülmüş değil. Gizemli bir bölge, tanrılar bölgesi, o dönemin tapınağı. Macera ve tarih severleri Adıyaman'ı, Kommagene Krallığı'nı keşfe bekliyoruz."

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan da Nemrut Dağı'nda ziyaretçi yoğunluğu yaşandığını ifade etti.

Ziyaretçi sayılarının hafta sonları 2 bin 500'e çıktığını anımsatarak Alkan, "Bu yılki hedefimiz 250 bin. Güneşin sanatla buluştuğu bir alana tüm yerli ve yabancı turistlerimizi bekliyoruz." diye konuştu.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adıyaman'da üreticilere sertifikalı tohum ve arı kovanı dağıtıldı
YEREL HABERLER Adıyaman'da üreticilere sertifikalı tohum ve arı ...
Adıyaman'da AK Parti Teşkilat Akademesi Eğitimi düzenlendi
YEREL HABERLER Adıyaman'da AK Parti Teşkilat Akademesi Eğitimi ...
(Görüntülü)TAKLA ATAN OTOMOBİL 3 ARACA ÇARPTI; KAZA KAMERADA
YEREL HABERLER (Görüntülü)TAKLA ATAN OTOMOBİL 3 ARACA ÇARPTI; KAZA ...
Takla atan otomobil 3 araca çarptı; kaza kamerada
YEREL HABERLER Takla atan otomobil 3 araca çarptı; kaza kamerada
Adıyaman'da motosiklet yayaya çarptı, 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Adıyaman'da motosiklet yayaya çarptı, 2 kişi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.