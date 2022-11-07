Sahipsiz köpek "Hera" güzel sanatlar fakültesinin modeli oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sahipsiz köpek "Hera" güzel sanatlar fakültesinin modeli oldu

AA

Sahipsiz köpek "Hera" güzel sanatlar fakültesinin modeli oldu

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da yaralı halde bulunan terrier cinsi "Hera" isimli sahipsiz köpek, güzel sanatlar fakültesindeki öğrencilere derslerde modellik yapıyor.

Adıyaman Üniversitesi kampüsünde diğer sahipsiz köpeklerin saldırması sonucu yaralanan köpeği geçici olarak sahiplenen Güzel Sanatlar Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Öznur Yıldırım, hayvanı tedavisini yaptırmak üzere veterinere götürdü. Ameliyat edilerek tedavisi tamamlanan ve sağlığına kavuşan köpeğe "Hera" ismi verildi.

Fakültenin adeta maskotu haline gelen ve öğrencilerle derslere giren Hera, heykel, desen ve seramik derslerinde modellik de yapıyor.

Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü'nde görev yapan Öznur Yıldırım, AA muhabirine, sahibini bulana kadar köpeğe bakacağını söyledi.

Hera ile çok güzel vakit geçirdiklerini anlatan Yıldırım, köpeğin öğrenciler tarafından çok sevildiğini ifade etti.

Yıldırım, Hera'nın öğrencilerle derslere girdiğini aktararak, "Hera, adeta bizim sınıfın bir üyesi oldu, onunla çok keyifli vakit geçiriyoruz. Peşimizden hiç ayrılmıyor, sürekli ilgi istiyor ve yanımızda. Ayrıca desen derslerimizde modellik yapıyor." dedi.

Öğrencilerden Hanım Kıpçak da Hera'yı çok sevdiğini belirterek, "Sınıfımıza güzel bir enerji katıyor. Hocamız köpeği geçici olarak sahiplendi ama umarım gerçek sahibini bulur. Sınıfta bizimle uyum içerisinde güzel bir arkadaşlığı var, onu çok seviyoruz." diye konuştu.

Yağmur Bulut ise Hera ile çok mutlu olduklarını anlatarak, "Sürekli onunla vakit geçiriyoruz, hatta bize modellik yapıyor. Ayrıca sınıfa girdiğimizde bize sesiyle cevap veriyor." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dünya mirası Nemrut'un bu yılki ziyaretçi sayısı çeyrek milyona yaklaştı
YEREL HABERLER Dünya mirası Nemrut'un bu yılki ziyaretçi sayısı ...
Adıyaman'da üreticilere sertifikalı tohum ve arı kovanı dağıtıldı
YEREL HABERLER Adıyaman'da üreticilere sertifikalı tohum ve arı ...
Adıyaman'da AK Parti Teşkilat Akademesi Eğitimi düzenlendi
YEREL HABERLER Adıyaman'da AK Parti Teşkilat Akademesi Eğitimi ...
(Görüntülü)TAKLA ATAN OTOMOBİL 3 ARACA ÇARPTI; KAZA KAMERADA
YEREL HABERLER (Görüntülü)TAKLA ATAN OTOMOBİL 3 ARACA ÇARPTI; KAZA ...
Takla atan otomobil 3 araca çarptı; kaza kamerada
YEREL HABERLER Takla atan otomobil 3 araca çarptı; kaza kamerada
Adıyaman'da motosiklet yayaya çarptı, 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Adıyaman'da motosiklet yayaya çarptı, 2 kişi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.