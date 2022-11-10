Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

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ADIYAMAN (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 84'üncü yılında Adıyaman'ın Kahta, Besni, Gölbaşı, Tut ve Çelikhan ilçelerinde anma programı düzenlendi.

Kahta Kaymakamlığı bahçesinde düzenlenen törende Kaymakam Selami Korkutata ve Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu.

Etkinlik Kahta Kültür Merkezi konferans salonunda devam etti.

Çelikhan Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törende Kaymakam Abdullah Arslantürk, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Törene, Belediye Başkan Vekili Orhan Altınışık, İlçe Jandarma Komutanı Üstteğmen Emrah Dağlı, İlçe Emniyet Amiri Hacı Bayram Arpacı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Acar, kurum amirleri, siyasi parti başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlik daha sonra Çelikhan Şehit Şeyho Şişman Anadolu Lisesi'nde devam edildi.

Hükümet Konağı bahçesinde Kaymakam İhsan Ayrancı ve Belediye Başkanı İskender Yıldırım Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Program, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti.​​​​​​​

Etkinlik daha sonra Gölbaşı Fen Lisesi Konferans Salonundan devam etti.

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