Adıyaman'ın yüksek kesimlerine kar yağdı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı.

Çelikhan ilçesindeki Akdağ'ın zirvesi, kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı.

Torosların devamı olan 2 bin 551 metre yüksekliğindeki Akdağ'daki kar, güzel görüntüler oluşturdu.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.