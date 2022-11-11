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Adıyaman'da annelerinin evde yalnız bırakıp gittiği iki minik kardeşi komşuları çıkardı

AA

Adıyaman'da annelerinin evde yalnız bırakıp gittiği iki minik kardeşi komşuları çıkardı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da evde yalnız bırakılan iki minik kardeş, komşuları tarafından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Bahçecik Mahallesi'nde yaşayan anne B.K, sabah saatlerinde 2 ve 4 yaşındaki çocuklarını evde bırakarak işe gitti.

Çocukların sesini duyan komşular ile mahalle muhtarı kilitli kapıyı kırarak, gelişmeleri ailenin yakınlarına ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, çocukları kontrol amaçlı Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine kaldırdı.

Olayı duyunca eve gelen çocukların amcası M.K, "Kardeşim normalde evde çocuklara bakıyordu, o da askere gidince annesi çocuklarının üzerine kapıyı kilitleyerek işe gitmiş. Ben de bilmiyorum neden böyle bir şey yaptı, komşular da bize haber edince olay yerine geldim." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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