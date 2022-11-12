Hayatını kaybeden madenciler için fidan diktiler

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ADIYAMAN (AA)- Adıyaman'ın Kahta ilçesine bir araya gelen gençler, Amasra'daki maden kazasında hayatını kaybeden 41 madenci için fidan dikti.

Kahta Gençlik Merkezinde gönüllü olarak faaliyet gösteren bir grup genç, iyilik ağacı projesi kapsamınca ülke genelinde hayata geçirilen "Daha yeşil bir Türkiye için geleceğe nefes olmak" kampanyasına dahil olarak fidan diktiler.

Habipler köyü ormanlık alanında, Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden madenciler için fidanları toprakla buluşturdular.



Gençlerden Muhammed Nur Yaman, kendisinin ilahiyat mezunu olduğunu bu sebeple fidan dikmenin önemini çok iyi bildiğini, fidanları madenciler için dikmenin hüzünlü bir mutluluk verdiğini söyledi.

Esma Boğa ise orman ve doğayı çok sevdiğini, düzenlenen fidan dikme etkinliklerine sürekli katıldığını fakat bu etkinliğin kendisini çok duygulandırdığını belirtti.

Etkinlik, hayatını kaybeden maden işçileri için yapılan dua ile son buldu.

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